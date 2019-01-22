Суд обязал прокуратуру открыть дело против троих судей Верховного суда

Печерский районный суд Киева обязал прокуратуру открыть дело в отношении трех судей Верховного Суда по факту вынесения неправосудного решения. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.



Установлено, что в суд поступила жалоба гражданина (имя не указывается) на бездействие уполномоченных лиц прокуратуры Киева по невнесению сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований после получения соответствующего заявления.



Заявитель обратился в прокуратуру с обращением о совершении тремя судьями Кассационного административного суда Верховного Суда уголовного преступления по ч. 1 ст. 375 (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса, однако дело не было открыто.



Суд удовлетворил жалобу истца и обязал прокуратуру начать расследование в отношении судей нового Верховного Суда.



При этом в материалах суда не указываются имена и фамилии этих судей.

