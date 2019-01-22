Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг на Украине в 2018г снизились в 1,4 раза

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в 2018 году составила 2,704 млрд грн, что в 1,4 раза (или на 1,276 млрд грн) ниже показателя января-декабря 2017 года.



Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, г.Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.



По данным Госстата, в 2018 году субсидии назначены 6 млн 537,7 тыс. домохозяйств, что на 25,8% меньше, чем в 2017 году.



Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в декабре-2018 уменьшился на 28,8% по сравнению с декабрем-2017 и составил 713 грн.



Согласно данным статведомства, в декабре-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 3 млн 916,8 тыс. домохозяйств, что на 14,5% больше, чем в ноябре-2018.



Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2017 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 3 млрд 980,1 млн грн, что в 1,4 раза ниже показателя за 2016 год.

