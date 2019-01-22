Меркель: Ахенский договор закладывает основу для сотрудничества Германии и Франции

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала "особенным днем" для ФРГ и Франции подписание нового соглашения о сотрудничестве. С такими словами она выступила во вторник в Ахене перед подписанием договора. Трансляцию ведет телеканал n-tv.



Как считает Меркель, Ахенский договор "заложит фундамент для взаимодействия" двух стран. "Мы подчеркиваем намерение сообща отвечать на серьезные вызовы нашего времени", - сказала канцлер. Она отметила, что в свете многочисленных войн, которые вели на протяжении долгого времени Германия и Франция, дружба между ними не является чем-то само собой разумеющимся.



Договор регулирует сотрудничество между обеими странами в области внешней политики, обороны и безопасности, предусматривает экономическую интеграцию, продвижение германо-французских интересов, укрепление конкурентоспособности ФРГ и Франции, усиление взаимодействия между гражданскими обществами обеих стран. Пункты повестки расписаны в семи разделах, которые делятся на 28 статей.

