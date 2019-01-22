В Хмельницкой области суд оправдал мужчину, уничтожившего стенд с "героями небесной сотни"

Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области оправдал мужчину, который в мае 2018 году уничтожил стенд, посвященный так называемой "революции достоинства". Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишут "Украинские новости".



Так, сообщается, что сам инцидент произошел 25 мая 2018 года в доме культуры в Чемеровцах Хмельницкой области. Местный житель во время праздника "последнего звонка" снял со стены стенд "Украина 2013-2014 годов. Революция достоинства", вынес его на улицу и в присутствии местных жителей уничтожил его.



Прокуратура утверждала, что 47-летний предприниматель совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса - то есть хулиганские действия, мотивированные явным неуважением к обществу, грубо нарушающие общественный порядок.



Однако на заседании суда мужчина рассказал, что на стенде были изображены "герои небесной сотни" совместно с сотрудниками Беркута, а сам стенд он попросил снять еще в октябре 2017 года. По первой просьбе стенд сняли, однако затем повесили снова. На празднике "последнего звонка" он повторил свою просьбу и ее не выполнили. По словам мужчины, он не имел умысла нарушать общественный порядок или срывать мероприятие, а лишь хотел исправить эту несправедливость.



Исследовав обстоятельства дела, суд установил, что в холле дома культуры находилось только 2 человека, и ногами обвиняемый стенда не ломал, а само культурно-массовое мероприятие не прекращалось. В результате суд признал мужчину невиновным и оправдал из-за отсутствия в его действиях состава преступления.

