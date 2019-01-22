СК России возбудил уголовное дело в отношении следователя СБУ по делу Вышинского

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении следователя Службы безопасности Украины за незаконное уголовное преследование журналиста Кирилла Вышинского. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.



По ее словам, в ходе расследования Главным следственным управлением СК РФ уголовного дела о воспрепятствовании сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины профессиональной деятельности журналиста Кирилла Вышинского и его незаконном привлечении к уголовной ответственности "следователи СК России установили, что к совершению этих преступлений причастен начальник следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины Андрей Просняк".



"Он уведомил Вышинского о подозрении в совершении преступления, предусматривающего уголовную ответственность за государственную измену. На момент принятия этого решения украинским правоохранителям было достоверно известно, что публикации, которые, по их мнению, посягают на информационную безопасность Украины, были размещены как сторонними авторами, так и до трудоустройства Вышинского в информационное агентство "Россия сегодня". По мнению СК России, данные материалы и вовсе не содержат каких-либо признаков, посягающих на безопасность Украины", - отметила Петренко.



"Несмотря на это, Вышинский привлечен на территории Украины к уголовной ответственности за руководство деятельностью представительства информационного агентства "Россия сегодня", - сказала Петренко.



"По данному факту СК России в отношении Андрея Просняка возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 144, ч. 2 ст. 299 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста и незаконное привлечение к уголовной ответственности")", - сообщила представитель СК.



Она подчеркнула, что уголовное преследование Вышинского "осуществляется в нарушение Всеобщей декларации прав человека, согласно которой каждый имеет право на свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободно распространять информацию". Уголовные дела в отношении Андрея Просняка и сотрудников Генеральной прокуратуры Украины соединены в одно производство, добавила представитель СК.



