Саакашвили поддержал выдвижение Тимошенко кандидатом в президенты

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поддержал выдвижение лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко кандидатом в президенты Украины и заявил, что страна "может стать сверхдержавой" без действующего главы Петра Порошенко и "его банды".



В Киеве во вторник начал работу 14 съезд партии "Батькивщина". На съезде зарегистрировались 174 делегата из разных областей. Ожидается, что партия выдвинет своего лидера Тимошенко кандидатом в президенты Украины.



"Украина может стать великой страной и сверхдержавой, но для этого нужно убирать Порошенко и его банду. Поэтому в этой гонке, в этом соревновании я желаю успехов Украине, я желаю успехов Юлии Тимошенко, я желаю успехов каждому из вас", - заявил Саакашвили в видеообращении, которое транслировалось во вторник на съезде "Батькивщины".



Он также сказал, что знает Тимошенко уже 20 лет и счастлив "считать ее своим другом". "Никто за эти десятилетия так не символизировал Украину для остального мира, как Юля Тимошенко", - добавил Саакашвили.



Саакашвили пришел в украинскую политику весной 2015 года, когда Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив ему украинское гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию одесского региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. Украинский президент подчеркнул, что Саакашвили очень много обещал, но ничего не выполнил.



В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, поскольку, как сообщалось, при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.



В сентябре прошлого года Саакашвили при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей и попал на Украину из Польши. Политик начал организовывать марши своих сторонников в Киеве с требованием импичмента Порошенко. Против него было возбуждено уголовное дело "за содействие участникам преступных организаций". В начале декабря Саакашвили был задержан в Киеве, однако его сторонники отбили политика у правоохранителей, освободив его из конвойного микроавтобуса.



Власти Украины 12 февраля выслали Саакашвили в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе. Госпогранслужба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о его похищении и незаконном выдворении.Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается Тимошенко, которая уже заявила о намерении участвовать в выборах.

