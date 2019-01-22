Во время строительства экспресса Киев-Борисполь обнаружили миллионные хищения средств

Главное следственное управление Нацполиции расследует хищение средств во время строительства экспресса "Киев-Борисполь". Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте Единого реестра досудебных расследований.



Уголовное производство № 42018000000003032 было зарегистрировано 4 декабря 2018 года. Сотрудники полиции расследуют факты присвоения средств в особо крупных размерах должностными лицами одного из предприятий государственной формы собственности по предварительному сговору с должностными лицами одного из предприятий частной формы собственности путем формального документального оформления выполнения работ.



Так, по данным следствия, в 2018 году ООО "Рилейд" победило в публичных закупках филиала "Юго-Западная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога" по строительству экспресса из столицы в аэропорт "Борисполь" на общую сумму 20 444 582 гривен. После чего чиновники и бизнесмены внесли ложные сведения в документы о формальном выполнении работ.



Указанных лиц подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.



Следователи через суд получили доступ к данным банковских учреждений, в которых ООО "Рилейд" является клиентом, чтобы установить причастных к хищению лиц, происхождение и дальнейшее движение средств по счетам.

