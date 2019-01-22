Роттердам+ позволил снизить нагрузку на бюджет, - Корольчук

Встановлення ринкової ціни на вугілля дозволило знизити обсяг дотацій на вугільну галузь з бюджету. Про це пише енергоексперт Юрій Корольчук.



За словами експерта, у міністерстві енергетики констатують зниження обсягів дотацій на вугільну галузь у 2016-2018 роках. «Міністр енергетики Ігор Насалик каже лише про 2 млрд. грн – саме стільки потрібно галузі. Разом із дотаціями на галузь сума може скласти всього лише 4,5 млрд. грн або трохи більше 150 млн. дол. Ну, не 2 млрд. доларів як це було із дотаціями у 2013 році, а тому 150 млн. дол. не є вже таким суттєвим навантаження на бюджет. Тому не можна заперечити, що методика розрахунку вартості вугілля дає можливість шахтам скорочувати отримання дотацій із бюджету».



Зараз шахти продають вугілля по 2535 грн. за тонну або 90 доларів, без методики Роттердам+ орієнтовна ціна складала б 2000 грн. Відповідно, на думку експерта, були б значно вищі дотації.



З іншого боку, формула стримує зростання тарифів, адже враховується не поточна ціна вугілля, а середня за останні 12 місяців. «Методика має період розрахунку не щомісячний, а річний. І ціна вугілля у формулу закладалася на 2018 р на рівні 83 дол., а в 2019 р. вугілля буде рахуватися по ціні 99 дол. за тонну. При цьому ціна вугілля на світових ринках уже давно більше 110 дол і періодично відбувається ринкові скачки цін. Тобто, як не крути, але менша ціна на вугілля дає відповідно і меншу вартість електроенергії для споживачів. Якби ціна на вугілля була ринковою, то і вартість електроенергії зростала би прискореними темпами. І для населення, і для промисловості тарифи або взагалі не зростали, або зростали поступово також і через те, що методика «Роттердаму» формує середню ціну на вугілля», - підкреслив він.



Нагадаємо, за словами голови НКРЕКП Оксани Кривенко, формула Роттердам + стримує зростання тарифів для населення та промисловості. Економія вже скалала до 40 млрд. грн.

