Кравчук назвал Тимошенко "опытной и искренней"

Леонид Кравчук поддержал выдвижение Юлии Тимошенко на пост президента Украины и призвал сделать это весь украинский народ.



Об этом первый президент нашего государства заявил на съезде партии ВО "Батьківщина" — Форуме единения, который проходит во вторник, 22 января, в Киеве. "Эти выборы будут не просто выборами президента, это будут выборы нового курса, новой жизни, нового видения развития", — отметил Кравчук.



Первый президент отметил, что знает лидера "Батьківщини" как опытного, искреннего человека, сильную и мощную фигуру, которая выдержала на своем пути большие испытания. "Главное качество, которым владеет Юлия Тимошенко, которое должно быть определяющим для президента — это любовь к родине, сила духа, сила воли, сила знаний", — заявил Кравчук.



Он обратил внимание на то, что именно под руководством лидера "Батьківщины" лучшие специалисты разработали Новый курс — программу, которая обеспечит государству настоящий прорыв. По мнению Кравчука, только Тимошенко сможет вывести Украину из экономической пропасти. Во время ее президентства всем придется жить по закону, быть перед ним равными, и в случае его нарушения, отвечать, резюмировал первый президент.

