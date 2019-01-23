Олег Прудивус – суддя майдану та наступний голова Вищої ради правосуддя з російським слідом

2019 рік обіцяє не тільки вибори Президента та парламенту. Найближчим часом слід очікувати і вибори на керівні посади в органи, які є своєрідною підмогою гаранта Конституції в питанні гарантування власного контролю над суддівським корпусом. Мова йде про Вищу раду правосуддя, державного органу, який має широкі повноваження в сфері судоустрою і статусу суддів, та здійснює безпосередній вплив на суддівську кар’єру.



Нагадаємо, що після перемоги «революції гідності» та приходом до влади Президента Порошенко, двічі поспіль, спочатку Вищу раду юстиції, а потім вже Вищу раду правосуддя очолював Ігор Бенедисюк.



На момент призначення на посаду члена ВРП Ігор Бенедисюк був суддею Вищого господарського суду України. Проте вказане не завадило йому фактично в супереч закону отримати державну нагороду від Президента Порошенко .



Активісти також закидали Ігорю Бенедисюку зв’язки з Російською Федерацією.



Сьогодні діючий очільник ВРП успішний учасник конкурсу до Верховного Суду. І особисто у нас не має сумнівів, що він його успішно пройде. А на теперішню посаду Ігоря Бенедисюка Адміністрація Президента активно лобіює людину, яка також має зв’язки із Російською Федерацією. Це - член Вищої ради правосуддя, суддя та екс – голова Запорізького окружного адміністративного суду Олег Прудивус.



Так, декларації Олега Прудивуса свідчать про те, що дружина останнього має нерухомість у Росії, а саме квартиру 51,70 м2 та гараж 19,90 м2. Олег Прудивус також часто і відвідує країну – агресора, незважаючи на фактичний стан війни з РФ. Батьки його дружини є громадянами РФ та проживають у Росії.



Олег Прудивус займає суддівську посаду з 2007 року. В його офіційній біографії зазначається, що до цього часу він працював доцентом кафедри цивільного права та процесу Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Водночас згідно інформації із сайту «Посіпаки» Олег Прудивус був помічником народного депутата Юрія Артеменка у ВРУ 5 скликання. Юрія Артеменка, який наразі очолює Національну раду з питань телебачення та радіомовлення, таку собі «вищу раду правосуддя» в інформаційній сфері. Зв’язок між ними прослідковується не тільки в тому, що обидва працювали разом та є вихідцями з міста Запоріжжя, а й в тому, що допомагати Олегу Прудивусу стати головою ВРП доручено діючій членкині у ВРП, людині Президента Порошенко одіозній Тетяні Малашенковій, яка є куратором Нацради з питань телебачення та радіомовлення.



Источник: СпецКорр

В ЗМІ також зазначалося, що дружина судді О.Прудивуса має спільний бізнес з дружиною нардепа від депутатської групи «Воля народу» Володимира Бандурова. Мова йде про страхову компанію «Кредо», яка здебільшого вигравала всі судові спори у Запорізькому окружному адміністративному суді. Попри те, що дружина О.Прудивуса начебто бізнесвумен, жодних дивідендів та доходів вона не отримує. Не має подружжя і жодних транспортних засобів навіть у користуванні, в що погодьтесь, складно повірити.



Активісти ж закидали Олегу Прудивусу причетність до ухвалення сумнівних рішень, вказуючи що, у січні 2014 року він прийняв постанову, якою заборонив Запорізькій міській молодіжній громадській організації “Центр патріотичного виховання молоді «Пересвіт» проведення 21 січня 2014 року зборів, мітингів, пікетів, походів та демонстрацій, тощо біля будівлі прокуратури Запорізької області, чим фактично, було обмежено громадянам реалізацію права на мирні зібрання.



Попри всі ці сумнівні факти в біографії О.Прудивуса, останній нещодавно успішно пройшов кваліфікаційне оцінювання, чим вже нікого і не здивуєш.



Прізвища переможців на посаду членів Вищої ради правосуддя стали відомі ще до завершення з’їзду суддів. Проте чи буде настільки ж передбачуваний вибір членів ВРП щодо свого майбутнього голови дізнаємось вже найближчим часом.



