#твердозаюлю

Испортила Тимошенко праздник Петру Алексеевичу. Выдвинулась в президенты именно 22 января, в день так называемой злуки. По всей видимости, в планах гаранта было использовать это для усиления эффекта от выдвижения. Хотя о чем это я… Какой эффект. Короче, Юлия Владимировна опередила лидера, который теперь соберет партийный съезд 2 февраля – в предпоследний день, когда еще разрешено выдвигаться. Размах у Кыцюндера был недетский: киевский Дворец спорта. Даже не понимаю, почему ей разрешили его арендовать и не заминировали в последний момент.



Но таки провела. В концертном варианте во Дворце спорта можно разместить 9 800 человек. Судя по картинке, согнали примерно тысяч семь-восемь. Но не десять. Когда режиссер на пульте расслабился, можно было видеть пустые секторы ближе к сцене. Все равно массовка качественная. Типа делегаты, все с бейджиками на желтых шнурках. Даже муж Кыцюндера Александр с бэйджиком, на котором четко читается «Юлия Тимошенко». Сергей Власенко сидел от него через ряд. Просто к слову пришлось. А бывший личный секретарь Кыцюндера, которого я помню только по кличке «Мониклевинский» сидел почти прямо перед ним. Совпадение? Случайность? Не думаю. Короче, семь-восемь тысяч «делегатов», многие в партийных кепках и с плакатиками «верЮ». Чувствую, что группа креатива у Кыцюндера осталась еще с 2004 года. Они всегда любили выделять букву «Ю» в каких-нибудь словах. Например, «тигрЮля». Мощный «наброс».



Сцену оформили просто шикарно. Хочу сравнить с форумом Петра Алексеевича. Не переплюнут. Гигантская площадь для трансляции картинок. Кыцюндер на ней смотрится какой-то маленькой букашкой. Крошечная такая. Однако больше двух часов подряд отработала. Я-то слушал по профессиональным соображениям. Да и то выбегал курить, а также чисто проржаться. А каково делегатам? Но хочу похвалить политтехнологов: наконец-то они нащупали базовый электорат Тимошенко и довольно грамотно сработали именно на него. Медики, учителя, престарелые научные работники, архивариусы, низкооплачиваемый медицинский персонал, селяне, которым гарант постоянно впаривает высокоскоростной вай-фай, мелкие предприниматели и почему-то игроки биржи «Форекс». Про 3D-принтеры ни слова. Не знаю, может быть, когда я выходил на перекур, кто-то что-то и сп...л, но так не слышал.



Сценарий расписан в стиле «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут» и прочих «фазенд». Ведь могут же, если захотят! Плаксиво, мелодраматично, тупо, но эффективно. Иван Кириленко в роли конферансье смотрится великолепно. Как будто всю жизнь вел свадьбы, обряды и партийные действа. Даже замашки конферансье приобрел: паузы, подтягивание манжет, характерные гримасы



Во-первых, Юлия Владимировна сейчас выступает как лайт-версия Петра Алексеевича. Но без истерических рефлексий на Москву, Путина и «многовековое рабство». Пытается юзать тему с томосом, но тут удар в форточку. Во-вторых, задумка с режиссурой съезда в виде бразильского сериала хороша. Есть попадание в ядро. В-третьих, Кыцюндер смело обещает европейский уровень жизни сразу же после избрания

Сценарий расписан в стиле «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут» и прочих «фазенд». Ведь могут же, если захотят! Плаксиво, мелодраматично, тупо, но эффективно. Иван Кириленко в роли конферансье смотрится великолепно. Как будто всю жизнь вел свадьбы, обряды и партийные действа. Даже замашки конферансье приобрел: паузы, подтягивание манжет, характерные гримасы: «…ииии дочь Юлии Владимировны! Евгения!». Все, с…ка, плачут. Она, пока мама мотала срок в Харьковской больничке железнодорожников, оббила пороги всех посольств, всех европейских институтов, включая общество защиты хомячков, пострадавших от сексуального насилия, добиваясь освобождения Тимошенко. Сразу оживает экран, на котором подробно, покадраво демонстрируется, как именно дочка боролась за свободу мамы. В зале у некоторых дам, пришедших в просторных цветных платках и с бусиками, истерика. Сразу несколько операторских бригад ловят эмоции зрителей и тут же дают в эфир. Выходит на сцену Жужа. Рассказывает о том, как молилась за то, чтобы мама стала президентом. Рабыня Изаура нервно курит в сторонке. Да, чуть не забыл. Молитва. Почетный патриарх (по нечетным, соответственно, митрополит), орденоносец Филарет крупно подгадил Кыцюндеру. Его как человека пригласили на съезд, чтобы он, как нынче принято в высшем политическом обществе, рассказал о томосе и типа благословил на дальнюю дорогу. Не знаю, кто отвечал за работу с Филаретом, но этого идиота надо сразу уволить, поскольку патриарх принялся топить за Петра Порошенко. Рассказал, что только благодаря гению верховного томос очутился в кармане у Святейшей церкви Украины, и если бы не он, то мы бы до сих пор страдали от засилья Путина в церковной жизни. Понятно, что перебить с ноги почетного было неудобно. Тут значит, плакатики с двойным смыслом «вирЮ», а он несет всякую околесицу. Короче, крутая лажа.Но дальше все пошло как по маслу, в стиле программы «Жди меня». Кыцюндер периодически поднимала из зала группы людей, которые рассказывали что-то очень интересное и полезное для Тимошенко. Особое внимание уделялось различным военным в разнообразном камуфляже. Их то и дело выводили на сцену, Юля с ними целовалась (правда, без былого азарта), и они (военные) как бы присягали на верность новому главнокомандующему. Центральным элементом милитари-шоу были «киборги». Все как один за Тимошенко. Один даже стихи прочитал. Смысла не помню. Даже не уловил. Но типа главком в юбке это очень даже хорошо. «Киборги» назвали Юлю «политическим киборгом», некоторые пытались ее по-братски тискать, но это так, на любителя. К чему это все? К тому, что во время великой войны с РФ маленькая женщина способна стать верховным главнокомандующим. В качестве доказательства в зале подняли какой-то «военный кабинет». Те же брюхатые мужики в камуфляже, разбавленные гражданскими. Была еще трогательная история про «артефакт», который Кыцюндер где-то надыбала и всучила то ли киборгу, то ли просто добровольцу в тапочках. Они с этим артефактом постоянно носились, не могли найти, а потом передать обратно. Запутанно, но трогательно!Короче, я так понял, вся армия готова присягнуть Тимошенко. Бурные овации, камера выхватывает крупным планом лицо Александра Тимошенко, потом брутальный камуфляж. Гимн пока не поют, поскольку смотрят биографический фильм о тяжелой жизни Юли. Вот она с октябрятским значком. Страшная нищета. Ужос!Вот с комсомольским, и потом началась карьера сильной женщины. Благодаря виртуозной работе монтажеров в кадр не попали многочисленные предатели, перебежавшие в другой лагерь. Ну там турчиновы, яценюки и прочие негодяи. Только Она, которую ломали, но не сломали.Как-то вне контекста вспомнили про «интеллектуальную команду Тимошенко», и Юля сказала им встать. Поднялась группа офисных хомяков двух и более полов. Среди них с удивлением увидел «порохобота» с погонялом «Сурок». Почуял смену времен года. И так далее, и тому подобное. Новая Конституция на референдуме сразу же после победы на выборах, ипотека для всех, сократим депутатов на сто голов, присвоим аэропорту Донецка имя киборгов.Действующего пока главкома Кыцюндер в открытую не критиковала, но дала всем понять: ворует. Так делать нельзя, поэтому Пауло Коэльо за Тимошенко. Сначала подумал, что известному писателю-мистику забашляли за рекламу. Потом мне рассказали подоплеку. Его просто тупо использовали. Типа: а как вы к Тимошенко относитесь? Нормально, интересная женщина. В результате получился рекламный клип. А вот Михо Саакашвили сознательно агитировал на фоне Амстердама. Фактически не угашенный, но отработал на троечку.Теперь общие выводы. Во-первых, Юлия Владимировна сейчас выступает как лайт-версия Петра Алексеевича. Но без истерических рефлексий на Москву, Путина и «многовековое рабство». Пытается юзать тему с томосом, но тут удар в форточку. Во-вторых, задумка с режиссурой съезда в виде бразильского сериала хороша. Есть попадание в ядро. В-третьих, Кыцюндер смело обещает европейский уровень жизни сразу же после избрания. Тут она обставляет главкома, который вынужден уже говорить об экономике и обещает «покращення» через три года. Но, к сожалению, былой формы у Юлии Владимировны уже нет. Контакт с залом эпизодический, народ начал тупо сваливать. И концовочку провалили. Наняли Пономарева исполнить на финише красивую песню. Естественно, патриотическую. Злука же. Он начал, а тут на сцену, как бизоны, стали выбегать соратники Тимошенко и просто случайные делегаты, желающие сделать селфи. Пономарева чуть не затоптали. Он был вынужден петь как в переполненном поезде метро. Несмотря на погрешности, теперь я твердозаюлю. Прошу выдать мне партийный плакат и какую-нибудь членскую карточку. Желательно кредитную.