Иерусалимский патриарх, отменивший встречу с Порошенко, принял членов УПЦ

Патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил III, отменивший накануне встречу с президентом Украины Петром Порошенко, во вторник принял верующих канонической Украинской православной церкви, сообщает сайт Московского патриархата со ссылкой на информацию Одесской епархии УПЦ.

"По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела группа паломников с Украины во главе с викарием Одесской епархии епископом Арцизским Виктором совершила паломническую поездку в Иерусалим и поклонилась святыням Святой Земли. В своей резиденции паломников принял блаженнейший патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил III. Приветствуя гостей, предстоятель Иерусалимской православной церкви отметил, что сугубо молится о мире на Украине, и передал первосвятительское благословение верным чадам канонической Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.



В понедельник патриарх Феофил отменил встречу с президентом Украины Петром Порошенко, сославшись на недомогание. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к украинской делегации. Украинское интернет-издание "Вести" при этом уточняло, что, по его данным, патриарх был готов встретиться с Порошенко при условии, что на встрече не будет представителей созданной "новой церкви". Однако президент, по информации издания, не согласился на это условие.



"Новая церковь" была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

