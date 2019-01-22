В Крыму ответили на желание Порошенко освободить полуостров

Киевским властям не стоит рассчитывать на возвращение Крыма, так как местные жители хорошо помнят попытки Украины обуздать и задушить мятежный полуостров, заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.



Ранее президент Украины Петр Порошенко в своем поздравлении с днем Соборности страны обратился к жителям Крыма, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявив, что на Украине не забывают о них и каждый день работают для того, чтобы приблизить день освобождения.



"Крымчане никогда не забудут Украину. Прожив там 23 года, крымчане видели, как целенаправленно и последовательно различные люди, которые находились у власти на Украине, пытались обуздать мятежный полуостров, и ничего у них не выходило. Мы никогда не забудем, как нас пытались угнетать в экономическом и духовном смысле", - сказал Иоффе.



По его словам, крымчане добились своего права жить на своей исторической родине и чествовать тех героев, которые в душе.



"Думаю, и на Украине никогда не забудут, как они удушающе относились к Крыму, но в конце концов ничего у них не вышло", - сказал Иоффе.

