Новые ведущие «Орла и решки» – шоумен и солистка ансамбля народной песни

В воскресенье, 3 февраля, на телеканале «Интер» стартует новый сезон популярного тревел-шоу – «Орел и решка. Мегаполисы». Телезрителей ждут яркие приключения, отважные поступки, отчаянные решения и провокации. В увлекательный и непредсказуемый маршрут по самым крупным городам мира вместе с командой проекта отправляются и новые ведущие – Антон Зайцев и Оля Антипова.

Антон Зайцев на телевидении не новичок. До проекта «Орел и решка» он был ведущим утренней телепрограммы и вечернего караоке-шоу в Екатеринбурге. По образованию – артист драматического театра и кино, работал на радио и ведущим мероприятий. «Мне 25 лет, из них лет 17-ть я что-то веду: концерты, программы, мероприятия, – рассказывает Антон. – Я с детства влюблен в свою профессию и в то, чем сейчас занимаюсь. «Орел и решка. Мегаполисы» – это будет нереально отважный сезон. Признаюсь, я получаю огромное удовольствие от испытания собственных возможностей и проверки силы воли.И мне бы очень хотелось, чтобы зрители получали удовольствие вместе со мной».

Оля Антипова – разносторонняя личность. Училась в школе со спортивным уклоном, а также в школе искусств по классу гитары и фортепиано, где получила диплом преподавателя игры на гитаре. Со времен школы искусств и по сей день – солистка белорусского ансамбля народной песни «Жывiца». Поступила в академию авиации на авиадиспетчера, но затем перевелась в институт предпринимательской деятельности на специальность «Экономист-менеджер». Работала приемщицей аппаратуры в ремонтной мастерской, продавщицей в секонд-хенде, продавцом строительных инструментов на рынке, пиарщиком, хостесом, официанткой, а также раздавала листовки, пела в ресторане… Но всегда мечтала работать на телевидении. «Ходила на все кастинги подряд: на песенные, юмористические, новостные, рекламные,пробовалась на радио, – вспоминает Оля. – Мне всегда говорили «нет»! То внешность не та, то дикция, то харизмы не хватает… Тем не менее иногда на кастингах я доходила до главных проб, слетая на финале. Это огорчало до слез, но давало мне веру в то, что я все-таки что-то могу. А потом был кастинг в «Орел и решка». Дала себе установку: «Я столько лет бьюсь в закрытые двери – хватит: это моя последняя попытка, и я использую ее максимально». И победила!»

В каждом мегаполисе ведущих ждут незабываемые приключения и неожиданные эксперименты. Хотя отсняты всего несколько выпусков проекта «Орел и решка. Мегаполисы», Антон Зайцев уже поделился первыми впечатлениями от съемок: «Прыгал с высоты 230 метров, пил из китайского священного алтаря, ел черепаху, летал на гидроплане, укрощал кобру, был выгнан из самого модного ночного клуба Вьетнама, залезал на 49-й этаж заброшенного небоскреба, ночевал у трансвестита... Даже эти двухнедельные впечатления по ощущениям равняются целому году эмоций!»

Эти и другие приключения ведущих проекта «Орел и решка. Мегаполисы» – с 3 февраля по воскресеньям в 11:00 на телеканале «Интер». Первый совместный уик-энд ведущие тревел-шоу Оля и Антон проведут в китайском городе Макао.