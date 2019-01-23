"Северный поток — 2" запустят, несмотря на недовольство США

"Северный поток-2" будет запущен, несмотря на возражения со стороны США, сообщил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле, чьи слова приводит агентство Блумберг. Газопровод "Северный поток-2" вновь оказался в центре внимания после рассылки послом США в Германии Ричардом Гренеллом писем ряду немецких компаний с намеком на возможность введения санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки проекта.

Немецкие СМИ со ссылкой на источники позже писали, что в МИД ФРГ расценили это действие как провокацию и рекомендовали компаниям не реагировать на письма.



"Просто представьте себе, каким бы это было ударом по ее (Германии - ред.) инвестиционному статусу, если бы она отказалась от разрешения, которое дала ранее. Проще говоря, этот проект будет реализован ", - сказал глава OMV, которая является партнером "Газпрома" по проекту.



"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.



Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

