NBC: Трамп готовит два различных обращения к нации

Президент США Дональд Трамп готовит два варианта традиционного обращения к нации, предназначенных для различных аудиторий. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC со ссылкой на собственные источники.



По их данным, Трамп планирует озвучить один вариант обращения к нации в Конгрессе, а второй - на митинге в пригороде Вашингтона. Первый вариант изначально задумывался в двух версиях: в условиях продолжения приостановки работы федерального правительства и на случай ее возобновления, поясняет телекомпания. По ее сведениям, в Белом доме склоняются к тому, чтобы назначить обращение к нации на 29 января.



Местные СМИ и эксперты уже выступали с предположением о том, что президент во время этой речи может объявить о введении в стране режима чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на границе с Мексикой. Лидеры Демократической партии в Палате представителей и Сенате Конгресса сообщили, что намерены после обращения президента к стране выступить с ответной речью, которую, как ожидается, также будут транслировать все ведущие телекомпании.



С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.



Без финансирования осталась примерно четверть правительства, в частности, Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.



