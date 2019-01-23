Россия будет добиваться допуска наблюдателей на украинские выборы

Россия будет добиваться того, чтобы ее наблюдателей пустили на Украину следить за выборами президента, заявил журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.



"Мы будем добиваться, чтобы их пустили, для этого есть международные институты, в том числе БДИПЧ ОБСЕ, существует международное право и международная сложившаяся практика, согласно которой наши наблюдатели имеют право участвовать в процедуре наблюдения за украинскими выборами. Из этого будем исходить", - сказал Карасин журналистам.

