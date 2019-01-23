Россия будет добиваться допуска наблюдателей на украинские выборы

Россия будет добиваться допуска наблюдателей на украинские выборы

Россия будет добиваться того, чтобы ее наблюдателей пустили на Украину следить за выборами президента, заявил журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Мы будем добиваться, чтобы их пустили, для этого есть международные институты, в том числе БДИПЧ ОБСЕ, существует международное право и международная сложившаяся практика, согласно которой наши наблюдатели имеют право участвовать в процедуре наблюдения за украинскими выборами. Из этого будем исходить", - сказал Карасин журналистам.