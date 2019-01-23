Лишение России права голоса в ПАСЕ создало кризис в СЕ, заявил генсек

Лишение России права голоса в парламентской ассамблее Совета Европы создало кризис в организации, и если к июню Москва не возобновит членские выплаты, будет необходим план действий, заявил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.



"Лишение РФ права голоса в ПА не ведет к возвращению Крыма Украине и не улучшает правозащитной ситуации в России. Это действие создало, наоборот, кризис в нашей организации. Сегодня мы тратим время на рассмотрение этого кризиса в то время, как в Европе есть множество правозащитных кризисных ситуаций, которые надо урегулировать", - заявил Ягланд в рамках сессии ПАСЕ.



Он также отметил необходимость разработать план, если к июню этого года РФ не возобновит выплату членских взносов в СЕ.



Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса и ряда значимых полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ на это делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях. В 2016-2018 годах российская сторона не стала направлять необходимые для аккредитации делегаций на сессии документы. Свое решение Россия распространила и на 2019 год.



В конце июня 2017 года стало известно, что Москва - один из основных плательщиков в бюджет СЕ - приостанавливает выплату своего взноса в организацию в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в октября 2018 года, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган - комитет министров - может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.



Глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что Москва хочет остаться в Совете Европы и уйдет только в том случае, если другие страны организации предпримут меры по ее исключению.



Несмотря на сложившуюся ситуацию с ПАСЕ и приостановку выплат, Россия продолжила работу по принятию конвенций Совета Европы.

