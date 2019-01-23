В Киеве остановлены занятия в десятках школ из-за гриппа и ОРВИ

В Киеве выросло число заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в 25 школах столицы приостановлен учебный процесс. Об этом сообщается во вторник на сайте Киевской горгосадминистрации.

Так, за третью неделю текущего года в столице зарегистрировано 14653 больных гриппом и ОРВИ (6267 взрослых и 8386 детей). В целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года, показатель заболеваемости составляет ниже эпидпорога на 42,2%.



"Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 12,1%", - сказано в сообщении.



В настоящее время в Киеве приостановлен учебный процесс в 25 школах: в 11 - полностью, в 14 – частично.

