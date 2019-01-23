Крым установил рекорд по приему туристов за все постсоветские годы

Крым в курортном сезоне 2018 года посетили 6,8 миллиона туристов, что является рекордным показателем за все постсоветские годы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.



"Подведены итоги курортного сезона 2018 года. За прошедший год в Крыму отдохнуло 6 миллионов 800 тысяч туристов – рекордное количество за все постсоветские годы. Уровень прошлого года превышен на 28%", - написал Аксенов на своей странице в Instagram.



По его словам, новогодние праздники в республике отметили более 190 тысяч отдыхающих.



"Это почти на 40% больше, чем в прошлом году. 47% туристов прибыли по Крымскому мосту, 37% – авиатранспортом. Еще 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной", - подчеркнул Аксенов.



Кроме того, по его словам, прямые налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет республики выросли почти в два раза.

