Порошенко выдвинут в президенты на съезде БПП 29 января

Главу государства Петра Порошенко выдвинут кандидатом в президенты Украины от БПП на съезде партии 29 января. Об этом рассказали источники "Страны" во фракции БПП. Дата, возможно, связана с годовщиной боя под Крутами. Отметим, что фактически президент, имеющий низкий рейтинг у населения, уже начал предвыборную кампанию, одним из важных элементов которой является "Томос-тур" - поездка по соборам тех регионов, где Порошенко имеет шансы переизбраться.

Кстати, по результатам самого свежего соцопроса от 15 января, лидирует Юлия Тимошенко - за нее готовы голосовать 15,5% тех, кто пойдет на выборы. Второе место занимает комик Владимир Зеленский - 11,9%. Далее идет сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко - у него 9,5%.



На четвертом месте лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко с 8,8%. Совсем плохи дела у Петра Порошенко. Если раньше он занимал третье-четвертое место, то сейчас скатился на пятое с 8,2%.

