Отвечавший за отношения с Россией и Украиной помощник Помпео уходит в отставку

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл уходит в отставку, сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино.



"Помощник госсекретаря Митчелл уходит с поста руководителя бюро по европейским и евразийским делам с 15 февраля 2019 года. Элизабет Миллард, первый заместитель помощника госсекретаря, будет исполнять обязанности помощника госсекретаря", - написал Палладино в Twitter.



На своем посту Митчелл с сентября 2017 года курировал, в частности, отношения с Россией и Украиной.

