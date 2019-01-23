Генсек Совета Европы представит варианты решения проблемы финансирования

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд представит варианты решения проблем с финансированием организации, вызванных отказом России от выплат своего взноса в бюджет.



По словам генсека, он рассказал представителям министров стран-членов Совета Европы, какие меры экономии организации придется предпринять и как сократить работу, если Москва не возобновит выплату взносов. В ответ представители некоторых стран предложили восполнить недостаток средств, увеличив собственные выплаты в бюджет СЕ.



"Некоторые делегации говорили, что есть альтернатива, что государства-члены могли бы заполнить этот пробел частично или полностью, и попросили меня разработать ряд разных сценариев и представить эти сценарии представителям министров. И я это сделаю, у правительств будет возможность выбора", - заявил он в Страсбурге, отвечая на вопрос в рамках сессии ПАСЕ.



Ягланд также призвал представителей делегаций стран-участниц воздействовать на правительства своих государств и представлять альтернативы решения вопроса.



Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса и ряда значимых полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ на это делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях. В 2016-2018 годах российская сторона не стала направлять необходимые для аккредитации делегаций на сессии документы. Свое решение Россия распространила и на 2019 год.



В конце июня 2017 года стало известно, что Москва - один из основных плательщиков в бюджет СЕ - приостанавливает выплату своего взноса в организацию в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в октября 2018 года, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган - комитет министров - может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.



Глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что Москва хочет остаться в Совете Европы и уйдет только в том случае, если другие страны организации предпримут меры по ее исключению.



Несмотря на сложившуюся ситуацию с ПАСЕ и приостановку выплат, Россия продолжила работу по принятию конвенций Совета Европы.

