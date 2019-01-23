Правительство Украины пытается расколоть страну, заявил Бойко

Действующее правительство пытается расколоть Украину, заявил во вторник кандидат в президенты страны, депутат Верховной рады, лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко.



Выборы на Украине пройдут 31 марта. Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.



"Нынешняя власть всеми силами пытается расколоть Украину, но мы не позволим ей это сделать. Не может быть дальше разделения украинцев на правильных и не правильных. Все люди в городах и селах хотят одного - жить нормальной человеческой жизнью и быть уверенными в завтрашнем дне", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Бойко в Facebook.



Он добавил, что ровно 100 лет назад был принят об объединении Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое независимое государство. "Ради будущего наших детей, сейчас мы должны объединить нашу страну вновь. Режим, который удерживается за счет разжигания вражды внутри Украины, скоро отправится на свалку истории. Люди не хотят видеть во власти тех, кто наживается на войне и не делает ничего ради возвращения мира", - отметил кандидат в президенты Украины.



Часть украинских историков называет "украинской революцией" 1917 -1921 годов события на территории нынешней Украины, которые являлись частью российской революции 1917 года и гражданской войны.



После падения монархии в 1917 году Россия прошла через череду революционных потрясений и гражданскую войну, длившуюся до 1922 года. В этот период на территории Украины, входившей в состав Российской империи, была создана Украинская народная республика (УНР). На западной Украине, которая к тому времени входила в состав Австро-Венгерской империи, также началась революция и была провозглашена Западноукраинская народная республика (ЗУНР). УНР и ЗУНР 22 января 1919 года подписали договор об объединении двух государственных образований. В 1919 году территории ЗУНР были завоеваны Польшей, а УНР прекратила существование в 1920 году после военного конфликта с советской Россией.

