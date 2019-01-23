Певица умерла на сцене во время концерта

Известная татарская певица Фания Халиуллова скончалась на сцене во время концерта, исполняя одну из своих песен. Об этом пишет Dimgrad24.ru.



Женщина во время перформанса почувствовала себя плохо и упала на пол. Прибывшие на место медики не смогли ее реанимировать.



Вероятной причиной смерти артистки называют остановку сердца. Халиулловой на момент смерти было 53 года.



Помимо перагогической и музыкальной деятельности она также была известна, как ведущая национальных татарских праздников.





