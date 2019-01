Названы номинанты на Оскар-2019

Американская академия киноискусств огласила претендентов на Оскар в 2019 году. Трансляция прошла на официальном YouTube-канале академии, а данные опубликованы на официальном сайте.



Оглашали список номинантов американская актриса Трейси Эллис Росс пакистанский актер Кумейл Нанджиани.



В номинации за лучший фильм года впервые появилась лента о супергерое Черная пантера. Он номинирован сразу в нескольких категориях: Лучший фильм, Лучшая музыка,Лучшее сведение звука, Лучший дизайн костюмов, Лучший звуковой монтаж, Лучшая песня и Лучшая работа художника-постановщика.



Номинация Лучший фильм года



Рома

Рождение звезды

Зеленая книга

Фаворитка

Черный клановец

Власть

Черная пантера

Богемская рапсодия



Лучший режиссер



Альфонсо Куарон – Рома

Брэдли Купер – Рождение звезды

Спайк Ли – Черный клановец

Йоргос Лантимос – Фаворитка

Адам МакКей – Власть

Павел Павликовский – Холодная война



Лучшая мужская роль



Кристиан Бэйл – Власть

Рами Малек – Богемная рапсодия

Брэдли Купер – Рождение звезды

Вигго Мортенсен – Зеленая книга

Виллем Дефо – Ван Гог. На пороге вечности



Лучшая мужская роль второго плана



Махершала Али – "Зеленая книга"

Сэм Рокуэлл – "Власть"

Ричард Е. Грант – "Сможете ли вы меня простить?"

Сэм Эллиотт – "Рождение звезды"

Адам Драйвер – "Черный клановец"



Лучшая женская роль



Гленн Клоуз – "Жена"

Леди Гага – "Рождение звезды"

Оливия Колман – "Фаворитка"

Ялица Апарисио – "Рома"

Мелисса МакКарти – "Сможете ли вы меня простить?"



Лучшая женская роль второго плана



Реджина Кинг – "Если Бил-стрит могла бы заговорить"

Эми Адамс – "Власть"

Рэйчел Вайс – "Фаворитка"

Эмма Стоун – "Фаворитка"

Марина Де Тавира – "Рома"



Лучший оригинальный сценарий



"Фаворитка"

"Дневник пастыря"

"Зеленая книга"

"Рома"

"Власть"



Лучший анимационный полнометражный фильм



"Человек-паук: Через вселенные"

"Мирай из будущего"

"Ральф против интернета"

"Суперсемейка 2"

"Остров собак"



Лучшая музыка к фильму



"Черный клановец"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Черная пантера"

"Остров собак"



Лучшая операторская работа



"Рома"

"Рождение звезды"

"Фаворитка"

"Холодная война"

"Работа без авторства"









Лучшее сведение звука



"Рождение звезды"

"Человек на Луне"

"Рома"

"Черная пантера"

"Богемная рапсодия"



Лучший дизайн костюмов



"Фаворитка"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Черная пантера"

"Мария – королева Шотландии"

"Баллада Бастера Скраггса"



Лучший звуковой монтаж



"Человек на Луне"

"Тихое место"

"Черная пантера"

"Рома"

"Богемная рапсодия"



Лучший грим и прически



"Власть"

"Мария – королева Шотландии"

"На границе миров"



Лучшая песня



Shallow – "Рождение звезды"

All the Stars – "Черная пантера"

I'll Fight – RBG

The Place Where Lost Things Go – "Мэри Поппинс возвращается"

A Cowboy Trades His Spurs For Wings – Баллада Бастера Скраггса



Лучший адаптированный сценарий



"Черный клановец"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Сможете ли вы меня простить?"

"Рождение звезды"

"Баллада Бастера Скраггса"



Лучший фильм на иностранном языке



"Рома"

"Холодная война"

"Магазинные воришки"

"Капернаум"

"Работа без авторства"



Лучшие визуальные эффекты



"Мстители: Война бесконечности"

"Кристофер Робин"

"Первому игроку приготовиться"

"Человек на Луне"

"Хан Соло: Звездные войны. Истории"



Лучший документальный полнометражный фильм



"Округ Хейл утром и вечером"

"RBG"

"Minding the Gap"

"Свободный подъем в одиночку"

"Об отцах и сыновьях"



Лучшая работа художника-постановщика



"Фаворитка"

"Черная пантера"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Человек на Луне"

"Рома"



Лучший монтаж



"Власть"

"Фаворитка"

"Черный клановец"

"Богемная рапсодия"

"Зеленая книга"



В 2019 году состоится 91 церемония награждения лауреатов премии Оскар. Она пройдет в 03:00 утра по киевскому времени 24 февраля в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.