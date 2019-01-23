Ученые нашли способ улучшить работу мозга

Исследователи из Института поведенческих и клинических нейронаук Кембриджского университета разработали мобильное приложение Decoder, помогающее повысить концентрацию, сообщает портал Eurekalert.



По словам ученых, развитие информационных технологий привело к тому, что человеку ежедневно приходится отвлекаться на множество "раздражителей" — например, быстро реагировать на сообщения в соцсетях и на письма по электронной почте. Такого рода многозадачность вызывает у молодых людей, в частности студентов, рассеянность, которая в совокупности с давлением среды (круглосуточным потоком информации), частыми перелетами и недосыпом усугубляет нарушение когнитивных функций.



Чтобы протестировать сервис, исследователи привлекли к эксперименту 75 добровольцев. Их разделили на три группы. В первой участники в течение месяца (восемь сессий по часу) играли в разработанное учеными приложение, во второй — тренировались в другой игре, требующей постоянной концентрации внимания, а в третьей не играли ни во что.



На втором этапе тестирования добровольцы выполняли задание, суть которого заключалась в распознавании и запоминании определенной комбинации цифр. На экране возникало окно, в котором в случайном порядке появлялись цифры, и участникам необходимо было каждый раз фиксировать искомую последовательность нажатием кнопки.



В ходе эксперимента выяснилось, что пользователи нового приложения лучше справились с заданием, чем остальные участники. Добровольцы из первой группы также лучше прошли нейрофизиологический тест на способность переключать внимание с одного предмета на другой.



Игра получила патент Cambridge Enterprise — университетской организации, помогающей разработкам исследователей выходить на рынки. Приложение будет доступно в бесплатной и версии Pro в магазинах приложений для ведущих мобильных платформ.

