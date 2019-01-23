Зеленые насаждения могут продлить жизнь

Это показало исследование Университета Дьюка и Университета Герцога Куньшаня в Китае. Как передает Xinhua, исследование с 14-летним периодом последующих наблюдений включает в себя данные 23754 человек в возрасте 80 лет и старше. Из них 79,5% проживали в сельской местности.



Оказалось, пожилые люди, живущие в регионах с самой высокой концентрацией зеленых насаждениях в радиусе 250 метров от дома, имели на 27% сниженный показатель смертности по сравнению с людьми, живущими в зонах с наименьшей концентрацией насаждений.



Кстати, исследование, проведенное в Барселоне, показало, что зеленые насаждения способствуют развитию детского мозга. Благодаря им у детей улучшаются внимание и рабочая память. В исследовании приняли участие 253 школьника. Специалисты узнали, где проживали дети.



Кроме того, участникам сделали магнитно-резонансную томографию (МРТ). Также дети прошли компьютерные тесты на внимание и рабочую память. Исследователи установили, что у учащихся начальной школы, выросших в домах, окруженных зелеными насаждениями, было больше белого и серого вещества в определенных областях мозга.



Вышеупомянутые особенности имели отношение к развитым когнитивным функциям. Максимальное увеличение объемов серого и белого вещества у детей, росших в окружении зеленых насаждений, было связано с улучшением рабочей памяти и снижением уровня невнимательности.



По словам специалистов, зеленые насаждения полезны для психики. Они стимулируют развитие креативности и исследовательской деятельности. К тому же, в зеленых районах ниже уровни загрязнения воздуха и шума. Это может косвенно влиять на мозг детей.

