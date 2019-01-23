2019-й: все, что вы хотели знать, но боялись спросить-3. Украина

Украина погрузилась в избирательную гонку: Тимошенко в красном, Ляшко в сауне, президент с томосом... Политики куролесят, а стране надо как-то выживать. Надеяться, что придет новый «царь» и кардинально изменит экономическую ситуацию к лучшему, могут лишь наивные. Как проживет этот год Украина и сможет ли погасить колоссальный объем долгов, зависит не от того, кто сядет в кресло президента, а от мировых цен на основные продукты нашего экспорта. Это скучно, но актуально.



Как отмечают в западных исследованиях, мировые цены на сырье растут лучше, когда Федеральная резервная система США повышает процентные ставки. В конце прошлого года, а именно 19 декабря, ФРС снова, в четвертый раз за 2018 год, повысила учетную ставку до 2,25-2,5%, несмотря на возражения президента Дональда Трампа. В 2019 году ставку должны повысить трижды и еще один раз – в 2020-м. Будем считать это хорошей новостью.



Но не только ставка ФРС формирует мировые цены на украинский товар. Список причин огромен. И погодные условия, которые влияют на урожай. И повышение или падение спроса на самых емких мировых рынках (Индия, Китай, США). Наконец, политический аспект и взаимные санкции с самым крупным торговым партнером Украины – Россией. Да-да, не забываем, что «война – войной, а бизнес по расписанию».



Для начала немного статистики. За 10 месяцев 2018 года экспорт товаров из Украины составил $39 млрд., или 117% по сравнению с 2017-им. Импорт в свою очередь составил $47 млрд. Негативное сальдо внешней торговли достигло $8 млрд. По итогам года, которые еще не подсчитаны официально, минус может превысить $9 млрд. Мы традиционно покупаем значительно больше, чем продаем. Но в последнее время разрыв все увеличивается. А значит возникает дефицит столь необходимой для нас валюты.



Вторым партнером по объему торговли с Украиной является Польша, за ней следует Италия, потом идет Турция и замыкает пятерку Китай, куда объем экспорта товаров из Украины составляет 4,3%, а импорт превышает 12,2%.



Объяснение этому мы находим в номенклатуре экспортных товаров. Украина продает Китаю (да и всем остальным) дешевое сырье, закупает высокотехнологичные товары с большой прибавочной стоимостью. Туда кукурузу и руду, сюда – телефоны и автомобили. Почувствуйте разницу.



В январе-ноябре прошлого года за счет роста спроса на металл его экспорт вырос на 28%, а благодаря повышению мировых цен в первом полугодии удалось увеличить выручку на 17%. Правда, во втором полугодии мировые цены на продукцию металлургии начали снижаться. И мы в итоге заработали всего $9,18 млрд.



Затронет ли эта засуха Украину? Если нет, то мы могли бы увеличить экспорт пшеницы и неплохо заработать на неизбежном в условиях дефицита повышении мировых цен. Проблема лишь одна – на лучших в мире черноземах нам не удается выращивать лучшее в мире по качеству зерно. «Версии» не раз писали, что Украина – страна «большого комбикорма»

Конечно, не везде эта формула корректна. Рост импорта из РФ обеспечили как раз сырьевые ресурсы – нефтепродукты и уголь. Доля российского импортного угля в нашей энергосистеме достигла 61,91%. Закупились нормально: за 11 месяцев 2018 года на $1,67 млрд.Понятно, что в этих условиях надо молиться, чтобы мировые цены на базовое сырье из наших экспортных позиций были максимально высокими. Какое это сырье? Черные металлы и другая сталелитейная продукция – 21,22% от общего объема экспорта, сельхозсырье – вдвое больше.В январе-ноябре прошлого года за счет роста спроса на металл его экспорт вырос на 28%, а благодаря повышению мировых цен в первом полугодии удалось увеличить выручку на 17%. Правда, во втором полугодии мировые цены на продукцию металлургии начали снижаться. И мы в итоге заработали всего $9,18 млрд., сохранив 13-е место в рейтинге производителей стали (раньше входили в десятку).Зато половину всего экспорта составила продажа агропродукции: по итогам января-ноября 2018 года мы заработали на этом $17,02 млрд. По данным Минагропрода, среди экспортируемых товаров наибольшие доли приходятся на масло (23,4%), кукурузу (17,63%), пшеницу (16,35%) и семена рапса (5,75%). Крупнейшим рынком сбыта являются страны Азии ($7,3 млрд.), затем страны Европейского Союза ($5,6 млрд.) и Африка ($2,2 млрд.).В задачке спрашивается: каким будет спрос и ситуация в целом на рынках данных стран относительно наших товаров? Согласно прогнозу Worldsteel, мировой спрос на сталь в 2019 году вырастет всего на 0,7%, замедлившись с 1,8% в 2018 году.Может произойти и локальное повышение цен, вызванное особенностями тарифной политики США. Имеется в виду Дональд Трамп с его пошлинами на алюминий (10%) и сталь (25%), а также ответные шаги от Канады, Мексики, ЕС и Китая: все это является фактором, который существенно влияет на цены. Но не во всех регионах.По прогнозам аналитиков, в большинстве стран металлопродукция имеет шансы подешеветь на 10,5% за год, поскольку потребность в металле Китая пошла на спад, и он собирается выбросить излишки на мировой рынок.Например, авторитетное издание The Economist полагает, что всюду, кроме США, цены на алюминий и сталь упадут соответственно на 3% и 17%. А стоимость основных металлов «вряд ли вырастет, поскольку спрос уменьшится». Так как мы не сбываем металл на американском рынке, нас, возможно, ждет ценовое разочарование.Остается уповать на сельское хозяйство и его способность дать стране необходимые валютные поступления. Что нас ждет в этой сфере? Согласно расчетам аналитиков, в новом сезоне мировое производство пшеницы составит 736 млн. тонн, что на 3% меньше, чем годом ранее. При этом потребление этой культуры вырастет на 5,23 млн. тонн до 749 млн. тонн. Если прогноз оправдается, то мировое потребление опередит производство в новом сезоне на 12,6 млн. тонн.При этом ожидается снижение экспорта со стороны России – на 18 млн. тонн. Хотя именно РФ останется крупнейшей страной-производителем пшеницы в мире с показателем в 67 млн. тонн. Это к вопросу о житнице мира. Также производство пшеницы упадет в странах Европейского союза (на их долю совместно приходится 145 млн. тонн зерна) и Австралии. Причина везде одна – прогнозируется засуха.Затронет ли эта засуха Украину? Если нет, то мы могли бы увеличить экспорт пшеницы и неплохо заработать на неизбежном в условиях дефицита повышении мировых цен. Проблема лишь одна – на лучших в мире черноземах нам не удается выращивать лучшее в мире по качеству зерно. «Версии» не раз писали, что Украина – страна «большого комбикорма», а в урожае преобладает зерно ниже третьего класса и кормовое. Этим капризный Евросоюз не накормишь.Еще один «спасительный круг» нашего экспорта – подсолнечное масло. Здесь не все так просто. Снижение цен идет десятый месяц подряд (с начала 2018 года), и индекс упал до минимального за последние 12 лет уровня.Цены на соевое и подсолнечное масло упали из-за больших объемов предложения в США, ЕС и на нескольких новых рынках, а также в связи с хорошими видами на урожай в Черноморском регионе. Но специалисты успокаивают: несмотря на постепенно снижение цен на масличные культуры, в мире сохраняется общий дефицит подсолнечного масла. Поэтому спрос на него – стабилен, себестоимость производства – невысока, соответственно экспорт остается супервыгодным для бизнеса, занявшего эту нишу. Другое дело, что бюджет получит меньше валютной выручки. Ну, что поделаешь.С ценами более-менее понятно. Теперь о субъективных угрозах успешному экспорту в 2019 году. По оценке Нацбанка, такой угрозой является блокирование Россией Азовского моря, что может привести к снижению объемов производства в Мариуполе, на который в 2018 году приходилось около трети производства стали. Поставки можно направить на порты Черного моря, но есть две преграды: рост себестоимости и ограниченные возможности транспортировки железной дорогой.По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, если мировые цены на сырье упадут на 10%, это приведет к недополучению 3% украинского ВВП. В год беспрецедентно высокой долговой нагрузки это может быть весьма трагично. Но с другой стороны наш торговый баланс зависит не только от мировых цен на основные экспортные продукты Украины, но и от того, что будет, например, с ценами на нефть в ближайшие год-два. Однако это тема уже другой публикации.