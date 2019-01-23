Садовой просит Тимошенко сняться в его пользу с выборов

Мэр Львова и председатель партии "Самопомощь" Андрей Садовой призвал главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, которая подала в ЦИК документы для регистрации кандидатом в Президенты, снять свою кандидатуру.



Об этом Садовой написал на своей странице в соцсети Facebook.



Он напомнил, как 22 января Тимошенко объявила на съезде, что всем невзгодам Украины наступает конец, а бедность, коррупция и поражения остаются позади, впереди - возрождение и развитие. Также Садовой отметил, что полностью поддерживает Тимошенко в идее "не потерять следующее 5-летие, приведя к власти тех, кто непомерно любит деньги, но не любит Украину".



"Я абсолютно поддерживаю лидера "Батькивщины" в этой идее. Для подтверждения искренности своих слов Тимошенко осталось сделать немного: снять свою кандидатуру в пользу Андрея Садового, к чему я ее и призываю", - написал мэр Львова.

