Гройсман презентовал следующий этап децентрализации в Украине до 2020 года

Премьер-министр Владимир Гройсман представил план по внедрению следующего этапа децентрализации в Украине до 2020 года.



"Очень важно, чтобы все эти изменения были закреплены в Конституции", - сказал В.Гройсман на заседании правительства в среду.



Глава правительства отметил необходимость начать конституционный процесс по изменениям в части децентрализации для необратимости проводимых изменений.



По словам премьера, на новом этапе децентрализации необходимо утверждение новой территориальной основы, а именно завершение формирования объединенных территориальных громад (около 1,7 тыс.) и формирование новых районов (около 100). Также необходима передача полномочий от государственной власти местным органам и их разграничение между уровнями и органами по принципу субсидиарности. Среди прочего, по словам В.Гройсмана, необходимо создание независимой ресурсной базы для осуществления полномочий местным самоуправлением и создание эффективной системы органов местного самоуправления. Кроме того, нужно упорядочить систему государственного контроля над законностью деятельности местного самоуправления.



Также, по мнению премьера, необходимы развитие форм прямого народовластия (выборов и референдумов) и усовершенствование системы координации деятельности центральных органов власти и местных властей.



В:Гройсман подчеркнул, что данные изменения необходимо воплотить в жизнь до местных выборов 2020 года.

