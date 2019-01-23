В России продают детскую настольную игру "Наши в Солсбери"

В России вышла настольная игра "Наши в Солсбери", в которой маршрут перемещения героев по Европе совпадает с передвижениями офицеров ГРУ Генштаба РФ Александра Мишкина и Анатолия Чепиги. Об этом сообщает The Insider .







"В России в продаже появилась настольная игра для детей "Наши в Солсбери" производителя "Игроленд". Объявление о продаже опубликовано на сайте "Гала-Центр" и "Маркет-Ассортимент". Судя по изображению на обложке, маршрут героев по игровому полю Европы совпадает с передвижениями сотрудников ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, обвиняемых в отравлении Скрипалей. В обоих магазинах подтвердили наличие игры", - говорится в сообщении.



Как сообщал Укринформ, 5 марта 2018 года офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери и попали в больницу с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервный реагент "Новичок" российского происхождения.



В Организации по запрещению химического оружия пришли к выводу, что власти Британии правильно идентифицировали вещество, которым были отравлены Скрипали, и подтвердили российское происхождение "Новичка".



Позже 30 июня произошло отравление "Новичком" двух человек в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла. Ее партнер, 45-летний Чарли Роули, выжил.



5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на Скрипалей. Британская разведка выяснила, что подозреваемые - "Александр Петров" (настоящее имя Александр Мишкин) и "Руслан Боширов" (настоящее имя Анатолий Чепига) - офицеры ГРУ.



21 января 2019 года Совет ЕС ввел санкции против четырех сотрудников Главного разведывательного управления России, среди которых глава ведомства и его заместитель, за причастность к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

