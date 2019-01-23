Инсталляции для унитазов

Чтобы зафиксировать сантехнику в туалетной комнате, потребуются инсталляции для унитазов. Эта конструкция в виде рамы или блока, которая монтируется на стену или полу. Инсталляции для современных унитазов различные, это позволяет применять их в деревянных, каменных и блочных постройках. Инсталляция для унитазов бывает следующих видов:



Блочные системы – простые конструкции, надежно закрепляемые к капитальной стене при помощи специального крепежа.



Рамные системы – сложная конструкция, которая ставится в комфортном месте комнаты. Крепеж такого способа инсталляции для подвесных унитазов делается к полу.







Купить инсталляцию для унитаза в Украине можете на сайте https://stevian.com.ua/sistemu-instaljacii/installjacii/installjacii-dlja-ynitazov. В каталоге продукция Geberit, Grohe, Imprese, Oli и других европейских производителей. Доставка осуществляется как по Киеву, так и по стране. Цена инсталляции для унитазов начитается от 3 830 грн.

Преимущества нашей продукции

При таком способе установки приборов сантехники, виднеется только унитаз и кнопка слива. Все подводящие и отводящие трубы, сливной бачок находятся в стене, не нарушая единой стилистической отделки как стен, так и пола. Кроме того, существенно увеличивается полезная площадь туалетной комнаты без изменения геометрических габаритов, становится удобнее эксплуатация, улучшается общая гигиена комнаты.Во всех моделях предусмотрен монтаж систем экономного расхода воды. Поскольку все оборудование монтируется в стене – уменьшается уровень шума при наполнении бака и сливе.Купить инсталляцию для унитазов многие решают еще и потому, что такие конструкции позволяют улучшить внешний вид туалетной комнаты. На выбор покупателям представлены серии инсталляции Duofix, Rapid, Rapid SL. Отличается и высота конструкций: 101 - 120 см, 121 - 140 см, 81 - 100 см.Использование передовых материалов для изготовления бачка, соединительной и подводящей арматуры, системы клапанов и прокладок, гарантируют безаварийное функционирование всей конструкции на протяжении многих годов. Европейские производители дают на такую продукцию до 10 лет гарантии.