Доходы местных бюджетов выросли на 164 млрд - Гройсман

В результате реформы децентрализации доходы местных общин за 5 лет выросли на 163, 7 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании yряду, передает Espreso.TV. "Если в 2014 году доходы местных бюджетов были 70,2 млрд грн, то в 2018 - 233, 9 млрд грн. Это колоссальные ресурсы для местных общин", - отметил Гройсман.



Премьер добавил, что на сегодня в Украине сформирована 876 объединенных территориальных общин. В 2015 году их было 159.



В результате реформы децентрализации, уже 646 ОТГ получили в собственность примерно 1,5 млн га земли за пределами населенных пунктов. Также отмечается, что в период 2016-2018 годов в ОТГ построили около 3000 объектов инфраструктуры.

