ЦИК сделала заявление о российских наблюдателях на выборах

Центральная избирательная комиссия обратилась к иностранным государствам и международным организациям относительно тщательного отбора при принятии решения о направлении официальных наблюдателей на выборы в Украине, беря во внимание то, что РФ по закону признана государством-агрессором. Об этом говорится в заявлении ЦИК, передает УНН.



"ЦИК занимает последовательную позицию по минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года. Именно поэтому Комиссия обращает внимание всех иностранных государств и международных организаций, которые намерены осуществлять наблюдение за ходом избирательного процесса, что положениями Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" Российскую Федерацию признано государством-агрессором, которое совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории", - указали в ЦИК.



Кроме того, ЦИК отмечает, что "на сегодня в Украине действует уголовная ответственность за пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора в любой способ вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения".



"В связи с этим Центральная избирательная комиссия просит иностранные государства и международные организации учесть указанную информацию при принятии решения о направлении официальных наблюдателей", - добавили в ЦИК.

