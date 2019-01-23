Гройсман призвал в 2019 году завершить переговоры о ЗСТ с Турцией

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива завершить переговоры о заключении соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турецкой Республикой в 2019 году.



"Новое старое задание: как можно скорее в этом году завершайте переговоры с Турцией. Мы уже там, фактически, на финише", - сказал В.Гройсман, обращаясь к С.Кубиву в ходе правительственного заседания в среду.



Он также добавил, что вопрос заключения ЗСТ между странами поднимался во время рабочих визитов премьер-министра и президента в Турцию.



"Политически договоренность уже есть, сейчас нужно технически доработать этот вопрос”, - отменил В.Гройсман.



Как указал С.Кубив, более 21 тыс. позиций стороны согласовали, осталось согласовать 1,2 тыс. позиций.



"Это очень чувствительный рынок", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

