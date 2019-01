Playboy впервые выпустил белье

Журнал Playboy совместно с компанией по производству нижнего белья и купальников Coco de Mer выпустил коллекцию женского нижнего белья в винтажном стиле под названием Catch Me. Об этом сообщает The Sun.



Комплекты навеяны знаковыми выпусками журнала разных лет. Например, комплект из красного атласа и кружев Kiss Me — обложкой майского номера 1979 года.

Фото: Rankin



Некоторые модели игривых бюстгальтеров и трусиков украшены фирменным хвостиком кролика Playboy Bunny — символа журнала. Рекламную кампанию коллекции снял известный британский фотограф моды Ранкин.