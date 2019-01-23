Доход Украины от транзита газа превысил расходы на его импорт

Доходы Украины в 2018 году от транзита газа превысили расходы на его импорт на 500 млн долларов. Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев на своей странице в Facebook во вторник, 22 января. "Когда россияне говорят о восстановлении "баланса интересов", или "нулевой сценарий" – полезно держать перед глазами эту иллюстрацию.



На самом деле россиян интересует возвращение в прошлое, когда Украина находилась в полной финансовой и политической зависимости. Но времена изменились. Надеюсь – безвозвратно", – написал Коболев.



Он напомнил, что по итогам 2014 года расходы на импорт газа превышали доходы от транзита на 4,7 млрд долларов.



Как сообщалось, 21 января, состоялись газовые переговоры в Брюсселе. Главной темой переговоров стали перспективы транзита газа через территорию Украины после 2019 года. Это второй раунд трехсторонних консультаций по газу, первый состоялся в июле прошлого года в Берлине. Россия, ЕК и Украина договорились тогда создать экспертную рабочую группу для обсуждения всех вопросов транзита газа после 2019 года.



Напомним, что по итогам 2018 года Украина сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% – до 86,774 млрд куб. м.

