WADA похвалило Россию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставило в силе статус соответствия кодексу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом организация сообщила на своем сайте.



Решение было принято на заседании исполкома WADA во вторник, 22 января. 11 членов комитета исходили из данных, предоставленных специальной комиссией, и пришли к единому мнению. Президент WADA Крейг Риди в своем комментарии отметил «значительный прогресс», которого достигла российская сторона в решении антидопинговых вопросов.



Риди отметил, что комиссия решила не наказывать РУСАДА из-за сорванного дедлайна по допуску экспертов WADA к базе данных Московской антидопинговой лаборатории, и добавил, что в дальнейшем WADA ждет много работы. В частности, агентство приступит к изучению информации из базы Московской лаборатории.

