Религия не запрещает вакцинироваться - Супрун

На Всеукраинском Совете Церквей представители религиозных общин заявили, что религия не запрещает вакцинироваться.



Об этом заявила руководительница МЗ Ульяна Супрун после заседания правительства, передает Еспресо.TV



"Когда мы встречались с Советом церквей, то они нас заверили, что ни одна из религий, которая представлена на Раде (Всеукраинский Совет церквей, - Ред.), ее священники и религиозные лидеры не призывают людей не вакцинироваться. Они соглашаются, что вакцинация - важная вещь ", - отметила Супрун.



Она добавила, что сейчас собираются юридические документы, чтобы собрать комиссию, на которой рассмотрят вопрос о необходимости объявления эпидемиологического состояния из-за заболеваемости корью.



Руководительница Минздрав также прокомментировала информацию о том, что в Луцке от занятий отстранили более тысячи детей без прививки от кори:



"Дети, которые не вакцинированные, не допускаются в школы, потому что закон требует, чтобы все дети, которые ходят в школу, были вакцинированы".



Напомним, что всего с начала года корью заболели 8498 украинский. Из них детей - 4961.



Справка: корь - инфекционное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного.



Если вы контактировали с больным корью, обратитесь к врачу - терапевту или семейному врачу, чтобы выяснить, имеете ли вы достаточную защиту от кори и надо ли вам сделать прививку как можно быстрее.



По состоянию на 17 января 2019 в Украине есть 933 352 доз вакцин против кори, паротита и краснухи производства Бельгии и США.

