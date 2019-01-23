Минздрав уже скоро может объявить эпидемию кори в Украине - Супрун

Минздрав в ближайшее время может объявить эпидемию кори в Украине. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун после заседания правительства в среду, пишет Интерфакс-Украина.



По ее словам, Министерство здравоохранения до конца недели подготовит документы для созыва специальной комиссии по рассмотрению вопроса необходимости объявления эпидемии кори в Украине. "Министерство здравоохранения не объявило эпидемию: сейчас есть вспышка кори. Мы сейчас смотрим, какие есть показатели, перейдет ли она (корь - прим. ред.) на уровень эпидемии", - сказала Супрун.



По ее словам, для того, чтобы объявить эпидемию, необходимо подтверждение ряда показателей, среди которых не только уровень заболевания и смертности. Также Супрун отметила, что решение об объявлении эпидемии принимает специальная комиссия. "Чтобы объявить эпидемию мы должны созвать специальную комиссию, которая это будет делать. Мы до конца недели собираем все юридические документы, чтобы могли собрать эту комиссию и рассмотреть, время ли уже объявлять эпидемию", - добавила и.о.министра.



По словам Ульяны Супрун, в случае объявления эпидемии у министерства есть больше полномочий по закупке большего количества вакцин, расширения списка лиц, которые могут получать вакцину.



Украинские врачи не случайно говорят именно об эпидемии. В первые две недели года в стране свыше тысячи новых случаев заболевания. Для сравнения: за весь прошлый год меньше пяти тысяч.

