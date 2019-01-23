В прошлом году в Украине 86 раз нападали на журналистов

За прошлый год зафиксировано 86 случаев физической агрессии в отношении журналистов. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на пресс-конференции по Индексу физической безопасности журналистов, передает УНН.



"По результатам нашего мониторинга Индекса физической безопасности, в 2018 году зафиксировано 86 инцидентов физической агрессии в отношении журналистов, за два года - 2017-2018 годы - общее количество инцидентов физической агрессии в отношении журналистов - 175", - сообщил Томиленко.



Он добавил, что за 2018 зафиксировано 12 инцидентов, когда нападающими были чиновники любых уровней, и 10 нападений, совершенные правоохранителями.



Кроме того, по словам Томиленко, за прошлый год на 50% возросло количество нападений на женщин, работающих в СМИ.



В частности, больше всего нападений произошло в Киеве и Киевской области, где зафиксировано 29 инцидентов физической агрессии. На втором месте находится Днепропетровская область - 10 инцидентов, на третьем - Одесская, где произошло 7 инцидентов.

