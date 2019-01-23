За полдня в ЦИК подали документы 4 человека

С 9:00 до 13:00 23 января в Центральную избирательную комиссию документы для получения удостоверения кандидата на пост Президента Украины подали четыре человека. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий отделом связей со средствами массовой информации Константин Хивренко.



"С девяти до часу сегодня подали документы Юлия Тимошенко, Дмитрий Добродомов, Александр Мороз, Руслан Кошулинский", - сказал Хивренко.



Все четверо выдвигается от различных политических партий. Тимошенко - от партии "Батькивщина", Мороз - Социалистическая партия Украины, Кошулинский - ВО "Свобода", Дмитрий Добродомов - партия "Народный контроль".

