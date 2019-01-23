Поезда курсируют по графику, несмотря на снегопады - Укрзализныця

Ухудшение погодных условий в результате снегопадов и метели не повлияло на движение поездов, железная дорога работает в штатном режиме.



Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".



"Несмотря на снегопады и метели на территории Украины, железная дорога работает в штатном режиме. Железнодорожники продолжают чистить от снега инфраструктуру, ситуация с движением пассажирских и грузовых поездов полностью контролируемая", - говорится в сообщении.



В Укрзализныце подчеркнули, что за прошедшие сутки железнодорожники вывезли с объектов инфраструктуры около 34 тыс. м³ снега, расчистили более 4,5 тыс. стрелочных переводов и 129 пассажирских платформ.



На станциях, платформах и путях Укрзализныци в общей сложности работали почти 3 тыс. железнодорожников, была задействована спецтехника - 46 путевых машин и 3 снежных поезда. Работа не прекращалась и ночью.



Укрзализныця призывает пассажиров быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры, соблюдать правила поведения на вокзалах и станциях и внимательно слушать объявления на вокзалах, ведь в случае значительного ухудшения погодных условиях возможны задержки поездов. Также необходимо учитывать прогноз погоды при планировании поездок и организации трансфера к вокзалу.

