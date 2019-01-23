Украина сократила заполненность ПХГ газом до 38%

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 21 января уменьшился до 12,014 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".



По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.



В течение суток из ПХГ Украины отобрано 95,65 млн куб. м газа.



При этом в данных от 21 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 3,06 млн куб. м, из Венгрии - 2,65 млн куб. м, из Польши - 1,30 млн куб. м газа.



Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 38%.



Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

