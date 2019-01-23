Коболев: успешный управленец или «голубой воришка»?

Украинская госкомпания «Нафтогаз» полноценно превратилась во «2-й дом Старсобеса», а ее глава Андрей Коболев – в «застенчивого ворюгу» Альхена из книги «12 стульев». Достаточно вспомнить знаменитые слова Ильфа и Петрова, чтобы понять, насколько метко образ главы «Нафтогаза» схож с персонажем легендарных писателей: «Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно.

Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза».



Почему Андрей Коболев стал осовремененным «голубым воришкой»? Причиной всему многомиллионные премии.



Если раньше украинский управленец не был известен рядовому украинцу, то сейчас каждый второй знает о его тяге к клептомании и высоким вознаграждениям.



Дело в том, что весной 2018 года правление «Нафтогаза» решило выплатить сотрудникам 45,6 млн долларов за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.



Называть имена счастливчиков в госкомпании отказались. Известно лишь, что Андрей Коболев получил из этой суммы 7,9 млн долларов. Этим он вызвал немалое негодование у украинцев. Ведь, как известно, «Газпром» до сих пор не перечислил Украине ни единой гривны. Более того, глава НАКа и без поощрений имеет одну из самых больших зарплат в украинском госсекторе. Согласно акту ревизии Государственной аудиторской службы, его зарплата в месяц составляет около 1,6 млн гривен.



Выходит, что, несмотря на большой заработок, Коболев накинул сверху еще немалое поощрение, которое сразу же вывел из Украины и перевел на счет своей матери в США.



При этом, юристам, нанятым на «газовое» дело, государство также выплатило кругленькую сумму – 14 млн евро.



Учитывая, что на сегодняшний день Украина является самой бедной страной в Европе и должна была бы экономить, а не раздавать заоблачные премии в госкомпаниях, - ситуация выглядит абсурдной.



Наряду с этим, украинцам существенно подняли цены на газ. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина ежегодно выплачивает 5 млрд долларов долгов и было необходимо повышать цену на голубое топливо, чтобы избежать банкротства страны.



Выходит, что Украине грозил дефолт, но государство выплачивало многомилионные вознаграждения госслужащим за их же работу.



Стоит отметить, что премии – не единый случай, в котором оскандалился Андрей Коболев. Недавно его поймали на лжи касательно «газового» контракта с Россией. Оказалось, что руководитель НАК, который яро обругивал документ 2009 года, лично разрабатывал его 10 лет назад.



Тогда Андрей Коболев был советником председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Согласно официальным данным, он не только участвовал в разработке контракта с Россией, но и присутствовал на переговорах в Москве. При этом, никаких возражений против заключенного договора у него тогда не было.



Более того, в 2011 году на допросе «по газовому делу» Андрей Коболев хвалил контракты. Эта информация содержится в протоколе допроса свидетеля.



«Контракт на покупку газа позволяет сторонам в несоответствии цены рыночным уровням проводить переговоры и пересматривать цену. Там также был составлен механизм, если стороны не могут договориться об этом, то они обращаются в арбитраж в Стокгольме. Этой позиции достаточно, чтобы вести дискуссию по ценообразованию в последующие годы», - заявлял Коболев.



Во время допроса он также отмечал, что в соответствии с заключенным контрактом средневзвешенная цена на газ за 2009 год была примерно 232 доллара за тысячу кубометров. «450 долларов - это просто элемент формулы, по которой цена рассчитывалась», - информировал глава «Нафтогаза».



Сегодня Андрей Коболев по неизвестным причинам умалчивает информацию о том, что был непосредственным разработчиком газового контракта.



Между тем, он купил себе бронированный автомобиль - Cadillac Escalade. По словам Коболева, он регулярно получает угрозы, поэтому передвигаться не в «броне», стоимостью более 200 тысяч долларов, не может.



Интересно, что кто и когда в последний раз ему угрожал, глава «Нафтогаза» не помнит: «Мне регулярно поступают разные угрозы. Повышение безопасности было запланировано давно. Какая из угроз стала последней, я даже сказать не могу».



Видимо, именно поэтому Андрей Коболев и не обратился в компетентные органы, а самовольно купил на деньги украинцев себе дорогой автомобиль.



