В трех областях сняли ограничения на движение транспорта

В Винницкой, Черкасской и Николаевской областях сняты ограничения и возобновлено движение транспортных средств на дорогах государственного значения.



"Сняты ограничения и возобновлено движение на дорогах государственного значения в связи с проведением комплекса мероприятий по расчистке покрытия от снега и обработки его противогололедными материалами (в трех областях - ред.)", - говорится в сообщении.



В частности, возобновлено движение в Винницкой области на двух автодорогах:



- М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 434+000 - км 487+000 (от г. Немиров до г. Гайсин); - М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, км 346 - км 419 (от г. Жмеринка до г. М.-Подольский).



В Черкасской области на трассах: М-05 Киев - Одесса, км 143+009 - км 237+108; М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 518+697 - км 584+222.



В Николаевской области на дороге Р-75 КПП "Тимково" - Балта - Первомайск - Доманевка - Александровка - км 83+275 - км 198+051 (от пгт Кривое Озеро - Первомайск - Доманевка до пгт Александровка Вознесенского р-на).



23 января в 12:00 Министерство инфраструктуры сообщало о том, что в связи со сложными погодными условиями в пяти областях Украины временно ограничено движение крупногабаритного транспорта. Кроме вышеупомянутых областей, ограничения вводили в Кировоградской и Одесской областях.



Как сообщал Укринформ, для координации действий служб, ответственных за надлежащее транспортное сообщение при Укравтодоре работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.



Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 920 единиц техники и 1382 рабочих.



