Кабмин повысил зарплаты преподавателям вузов на 11%

Кабинет Министров повысил зарплаты научно-педагогическим работникам на 11% с 1 января 2019 года.



Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.



Ранее министр образовании и науки Лилия Гриневич заявила о повышении зарплат преподавателей вузов на 20% с января текущего года.



Согласно пояснительной записке, расходы на повышение зарплат преподавателей заложены в государственном бюджете на 2019 год, где 9% - в связи с повышением прожиточного минимума и изменением первого тарифного разряда, 11% - по отдельному решению правительства.



В свою очередь в экспертном выводе к документу Министерство юстиции выразило замечание относительно того, что постановление вступает в силу со дня опубликования, а применяется с 1 января, однако нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени.

