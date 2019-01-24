На Афоне не одобряют действия Константинополя на Украине

Многие афонские монахи "крайне негативно" относятся к действиям Константинопольского патриархата на Украине, в ближайшее время может состояться заседание Священного Кинота – руководящего административного органа Святой Горы Афон по этому вопросу, сообщил источник, близкий к монашеским общинам святогорцев.

"Афонские монахи - в личных разговорах, во всяком случае - крайне негативно к этому относятся. Но официального решения по этому поводу еще не было", - сказал источник, отвечая на вопрос о том, какие настроения преобладают на Афоне в связи с созданием Константинополем "новой церкви" на Украине.



Отвечая на вопрос о том, когда пройдет заседание Священного Кинота по данному вопросу, собеседник агентства отметил, что "в ближайшее время, наверное, будет собрание, но пока дата не известна". При этом он не исключил, что заседание состоится уже в январе-феврале.



В то же время источник признал, что "есть, конечно, и монастыри, некоторые настроения, которые поддерживают действия Константинопольского патриархата". На просьбу уточнить, может ли произойти разделение на Афоне по вопросу о поддержке Константинополя, он заметил, что "вполне вероятно, что оно будет".



При этом собеседник предположил, что Афон сейчас вряд ли сразу же выйдет из подчинения Константинопольскому патриархату после его действий по признанию раскольников на Украине и даровании им "автокефалии". "Возможно, просто не подпишутся под этим решением, осудят это решение Константинополя", - отметил он.



В Киеве 15 декабря 2018 года по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В Русской православной церкви назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей.



Святая Гора Афон - полуостров в северо-восточной Греции - является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад.



Юрисдикционно афонская монашеская "республика" относится к Константинопольскому патриархату. Несмотря на это, она имеет фактически полную административную независимость от Константинополя и внутреннюю самостоятельность

