Путин ждет запуска "Турецкого потока" до конца 2019 года

Путин ждет запуска "Турецкого потока" до конца 2019 года

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что сухопутный участок "Турецкого потока" будет готов, как и планировалось, до конца нынешнего года.

"Рассчитываем, что работы по укладке сухопутной части [трубопровода "Турецкий поток"] будут вестись такими же ударными темпами с тем, чтобы запустить газопровод как и намечено до конца текущего года", - заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.

"Успешно осуществляется совместное стратегическое взаимодействие по крупнейшему проекту, прежде всего, в энергетике", - констатировал российский лидер. Он напомнил, что в ноябре 2018 года вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом принял участие в завершении строительства морского участка газопровода "Турецкий поток". "В рамках этого важнейшего для России и Турции проекта по дну Черного моря менее чем за полтора года проложены две нитки, каждая из них позволит прокачивать по 15,75 млрд куб. м природного газа", - отметил президент России.

По словам Путина, "ввод в эксплуатацию нового газового маршрута будет иметь большое значение не только для энергетической безопасности Турецкой Республики, но и Южной и Юго-Восточной Европы".