Путин ждет запуска "Турецкого потока" до конца 2019 года

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что сухопутный участок "Турецкого потока" будет готов, как и планировалось, до конца нынешнего года.



"Рассчитываем, что работы по укладке сухопутной части [трубопровода "Турецкий поток"] будут вестись такими же ударными темпами с тем, чтобы запустить газопровод как и намечено до конца текущего года", - заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.



"Успешно осуществляется совместное стратегическое взаимодействие по крупнейшему проекту, прежде всего, в энергетике", - констатировал российский лидер. Он напомнил, что в ноябре 2018 года вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом принял участие в завершении строительства морского участка газопровода "Турецкий поток". "В рамках этого важнейшего для России и Турции проекта по дну Черного моря менее чем за полтора года проложены две нитки, каждая из них позволит прокачивать по 15,75 млрд куб. м природного газа", - отметил президент России.



По словам Путина, "ввод в эксплуатацию нового газового маршрута будет иметь большое значение не только для энергетической безопасности Турецкой Республики, но и Южной и Юго-Восточной Европы".

